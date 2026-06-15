روایت معاون ترامپ از تفاهم با ایران: یک سند کلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جیدی ونس» معاون دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه «سیانان» گفت: یادداشت تفاهم با ایران در حدود یک صفحه و نیم تنظیم شده است و بنابراین، یک سند عمومی و کلی است.
ونس افزود: ما باید تعدادی از مسائل و پروندهها را در طول مرحله مذاکرات فنی حلکنیم.
این عبارات در حالی مطرح میشود که آمریکاییها پیش از این مدعی بودند ایران آماده واگذاری همه چیز است.
وی ادامه داد: یادداشت تفاهم، چارچوبی را تعیین میکند که به ایران اجازه میدهد در ازای عمل به تعهداتش، از امتیازات و منافعی بهرهمند شود.
این موضعگیری در حالی است که دولت ترامپ همواره مدعی بود سیاست فشار حداکثری مانع از اعطای هرگونه امتیاز یا لغو تحریمها علیه ایران خواهد شد.
معاون ترامپ مدعی شد: بند اول سند یادداشت تفاهم تصریح میکند که تهران و واشنگتن به صلح در منطقه متعهد خواهند بود.
ونس در بخش دیگری از ادعاهای بیاساس خود گفت: ایران باید از تامین مالی سازمانهای خشونتآمیزِ تروریستی و عوامل بیثباتی در منطقه دست بردارد.
این درحالی است که آمریکا خود حامی بزرگ ترین تروریسم دولتی؛ یعنی رژیم صهیونیستی است.
ونس در پایان مدعی شد: نمیتوان به صورت ۱۰۰ درصد با قاطعیت گفت که ایران به تمامی تعهدات خود پایبند خواهد بود.
این اظهارنظر درحالی است که در طول مذاکرات گذشته این آمریکا بوده که زیر میز مذاکرات زده و در اثنای گفتگو، با رژیم صهیونیستی همراهی کرد و ایران را هدف قرار داد.
پیش از آن نیز ترامپ در دولت نخست خود، از برجام به عنوان یک سند بین المللی خارج شد و عملا به حل دیپلماتیک مسائل در منطقه پشت پا زد.
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