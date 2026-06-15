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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

رسانه صهیونیستی: اسراییل قربانی دستیابی به توافق ایران-آمریکا شد

رسانه صهیونیستی: اسراییل قربانی دستیابی به توافق ایران-آمریکا شد

یک رسانه صهیونیستی در گزارشی با اعلام گفتگوی پرتنش میان نتانیاهو و معاون ترامپ درباره لبنان، تأکید کرد: اسراییل قربانی دستیابی به توافق ایران-آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه خبر داد: گفتگوی پرتنشی بین نتانیاهو و (جی دی ونس) معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد حضور اسرائیل در لبنان صورت گرفت.

بر اساس اعلام این رسانه صهیونیست، یک مقام این رژیم ادعا کرد: ما از لبنان عقب‌ نشینی نخواهیم کرد، اما از این پس، هر عملیات نظامی قابل بررسی خواهد بود.

این رسانه تأکید کرد: ما برای دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران قربانی شدیم.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: معاون رئیس جمهور آمریکا از نتانیاهو خواست تا حضور اسرائیل در لبنان را کاهش دهد. بین تل‌آویو و واشنگتن توافقی وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل به طور کامل از لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد!

کد مطلب 6861363

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