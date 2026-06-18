دریافت 32 MB کد مطلب 6864052 https://mehrnews.com/x3cmQJ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱ کد مطلب 6864052 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱ خشم صهیونیست ها از توافق ایران و آمریکا بر خلاف کشور های دیگر، رسانه های صهیونیستی واکنش متنوع و متناقضی نسبت به توافق ایران و آمریکا از خود نشان دادند. کپی شد مطالب مرتبط تدوام نقض آتشبس در جنوب لبنان؛ پرواز پهپاد بر فراز ضاحیه بیروت گروسی: آژانس در مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس شرکت خواهد کرد مشاور نتانیاهو: به بند لبنان در تفاهمنامه اسلام آباد پایبند نیستیم برچسبها فیلم نوشت ایران ایالات متحده امریکا صهیونیست ها رژیم صهیونیستی
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