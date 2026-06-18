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کد مطلب 6864052
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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

خشم صهیونیست ها از توافق ایران و آمریکا

خشم صهیونیست ها از توافق ایران و آمریکا

بر خلاف کشور های دیگر، رسانه های صهیونیستی واکنش متنوع و متناقضی نسبت به توافق ایران و آمریکا از خود نشان دادند.

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