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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

تدوام نقض آتش‌بس در جنوب لبنان؛ پرواز پهپاد بر فراز ضاحیه بیروت

تدوام نقض آتش‌بس در جنوب لبنان؛ پرواز پهپاد بر فراز ضاحیه بیروت

در حالی که برخی رسانه‌ها از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت خبر داده‌اند، شهرک‌های کفرتبنیت و بیت یاحون و حدفاصل دو شهرک حداثا و حاریص در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش در جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی با وجود تأکید تفاهم‌نامه ایران و آمریکا بر ضرورت توقف جنگ در تمام جبهه‌ها به‌ویژه لبنان، همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین مورد نقض آتش‌بس در جنوب لبنان، ارتش اشغالگر بار دیگر شهرک کفرتبنیت در شهرستان النبطیه هدف حمله پهپادی قرار داد.

منابع محلی هم از پیشروی نظامیان صهیونیست به سمن ورودی منطقه علی الطاهر در جنوب لبنان خبر دادند.

منطقه حدفاصل دو شهرک حداثا و حاریص هم هدف حمله حمله پهپادی ارتش اشغالگر قرار گرفت.

همچنین یک بالگرد اسرائیلی با پرتاب بمب صوتی به سمت ساکنان شهرک بیت یاحون شماری از آنها را مجروح کرد.

برخی رسانه های محلی لبنان از جمله کانال تلگرامی «بنت‌جبیل» نیز از پرواز پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت خبر داده اند.

کد مطلب 6864043

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