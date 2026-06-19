دریافت 48 MB کد مطلب 6864623 https://mehrnews.com/x3cn5n ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸ کد مطلب 6864623 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸ مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی امام خمینی(ره) مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلای تهران صبح جمعه ۲۹ خرداد در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در مصلای بزرگ ایلام برگزار شد طنین لالایی در نخلستانها؛ میثاق دوباره مادران هرمزگانی با امام عصر اجتماع شیرخوارگان حسینی نماد جهانی شدن پیام عاشوراست همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر گلستان برگزار شد برچسبها شیرخوارگان حسینی ماه محرم و صفر محرم 1405
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