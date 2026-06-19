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کد مطلب 6864623
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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی امام خمینی(ره)

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی امام خمینی(ره)

مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلای تهران صبح جمعه ۲۹ خرداد در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

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