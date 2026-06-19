همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین جمعه ماه محرم آیین جهانی شیرخوارگان حسینی با حضور پرشور مادران، کودکان و اقشار مختلف مردم در تمامی شهرستانها و شهرهای استان گلستان برگزار شد.
در این مراسم که هر ساله در نخستین جمعه ماه محرم برگزار میشود، مادران گلستانی با پوشاندن لباسهای سبز و سفید به نوزادان و شیرخوارگان خود، ارادت خود را به حضرت علیاصغر(ع)، کوچکترین شهید دشت کربلا، ابراز کردند و یاد مظلومیت اهلبیت(ع) را گرامی داشتند.
مراسم متمرکز شیرخوارگان حسینی در گرگان نیز صبح امروز از ساعت ۹ با حضور گسترده خانوادهها، هیئتهای مذهبی و عاشقان اهلبیت(ع) در مصلای وحدت گرگان برگزار شد. در این آیین، مداحان و سخنرانان مذهبی با بیان ابعاد مختلف واقعه عاشورا و نقش حضرت علیاصغر(ع) در نهضت حسینی، به تبیین پیامهای قیام امام حسین(ع) پرداختند.
همچنین بر اساس برنامهریزی انجام شده، دومین مراسم بزرگ شیرخوارگان حسینی امروز از ساعت ۱۳:۳۰ در آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) گرگان برگزار خواهد شد و میزبان خانوادهها و دلدادگان مکتب عاشورا خواهد بود.
آیین شیرخوارگان حسینی به عنوان یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی مادران و کودکان در جهان اسلام، هر ساله همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در نقاط مختلف ایران و کشورهای دیگر برگزار میشود و نمادی از پاسداشت مظلومیت حضرت علیاصغر(ع) و تداوم فرهنگ عاشورا به شمار میرود.
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