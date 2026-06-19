همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در مصلای بزرگ ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز جمعه همایش جهانی شیرخوارگان حسینی همزمان با نخستین جمعه ماه محرم، با حضور گسترده مادران، نوزادان و کودکان در مصلای بزرگ شهر ایلام برگزار شد.

در این آیین معنوی، مادران حسینی با پوشاندن لباس‌های سبز و سفید به نوزادان خود، یاد و خاطره حضرت علی‌اصغر(ع)، طفل شش‌ماهه امام حسین(ع) و شهدای مظلوم کربلا را گرامی داشتند.

در این مراسم که با حضور پرشور خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم همراه بود، حجت‌الاسلام پیمایی به عنوان سخنران برنامه با اشاره به پیام ماندگار نهضت عاشورا، بر نقش مادران در تربیت نسل آگاه و ظلم‌ستیز تأکید کرد و حضرت علی‌اصغر(ع) را نماد مظلومیت و حقانیت قیام عاشورا دانست.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع باشکوه با قرائت لالایی‌های عاشورایی، مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت، یاد شهدای کربلا و همچنین شهدای مظلوم میناب را گرامی داشتند.

این مراسم معنوی هرساله همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در بسیاری از شهرهای ایران و کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مادران و نوزادان در بزرگداشت حضرت علی‌اصغر(ع) شناخته می‌شود.

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در ایلام نیز امسال با حضور پرشور مادران حسینی، جلوه‌ای از ارادت مردم این استان به اهل‌بیت(ع) و فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشت.