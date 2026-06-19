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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۰

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع):

اجتماع شیرخوارگان حسینی نماد جهانی شدن پیام عاشوراست

اجتماع شیرخوارگان حسینی نماد جهانی شدن پیام عاشوراست

شیراز-تولیت حرم شاهچراغ(ع) باتأکید بر گسترش فرهنگ عاشورا در جهان گفت:شهادت حضرت علی‌اصغر(ع) به نمادی جهانی تبدیل شده وامروز میلیون‌ها مادر درکشورهای مختلف بااین طفل شهید تجدید پیمان می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح جمعه در مراسم شیرخوارگان حسینی که با حضور گسترده مادران و کودکان در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، این اجتماع را جلوه‌ای از برکات اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و نشانه گسترش فرهنگ عاشورا در سراسر جهان دانست و با قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، مادران و کودکان در این آیین معنوی گفت: امروز مراسم شیرخوارگان حسینی همزمان در نقاط مختلف استان فارس و ۴۵ کشور جهان برگزار می‌شود و این اتفاق، جلوه‌ای از نفوذ و گسترش نور اهل‌بیت(ع) در سراسر دنیاست.

وی با اشاره به جایگاه حضرت علی‌اصغر(ع) در نهضت عاشورا ادامه داد: شاید در روز عاشورا هیچ‌کس تصور نمی‌کرد شهادت طفل شش‌ماهه امام حسین(ع) روزی به نمادی جهانی تبدیل شود و میلیون‌ها مادر در نقاط مختلف جهان فرزندان شیرخوار خود را به نام و یاد حضرت علی‌اصغر(ع) به این مجالس بیاورند و آنان را در مسیر محبت و ولایت اهل‌بیت(ع) بیمه کنند.

حجت الاسلام کلانتری حضور گسترده مردم در این مراسم را نشانه پایداری ملت ایران در برابر دشمنان دانست و گفت: با وجود جنگ همه‌جانبه استکبار علیه ارزش‌های اسلامی و ملت ایران، مردم با صلابت و بدون هیچ‌گونه عقب‌نشینی در صحنه حضور دارند و بار دیگر با آرمان‌های اهل‌بیت(ع)، امام عصر(عج) و ولایت تجدید میثاق می‌کنند.

وی خطاب به مادران حاضر در مراسم، مهم‌ترین پیام اجتماع شیرخوارگان حسینی را تربیت نسل عاشورایی عنوان کرد و افزود: این بیعت زمانی معنا پیدا می‌کند که مادران با همه توان فرزندان خود را در مسیر حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ارزش‌های دینی و فرهنگ اهل‌بیت(ع) پرورش دهند تا در آینده مدافع حق، عدالت و ارزش‌های اسلامی باشند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) تصریح کرد: این اجتماع جلوه‌های ماندگار محبت و ارادت ملت ایران به حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) است.

کد مطلب 6864588

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