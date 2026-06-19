اجتماع شیرخوارگان حسینی نماد جهانی شدن پیام عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح جمعه در مراسم شیرخوارگان حسینی که با حضور گسترده مادران و کودکان در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، این اجتماع را جلوه‌ای از برکات اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و نشانه گسترش فرهنگ عاشورا در سراسر جهان دانست و با قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، مادران و کودکان در این آیین معنوی گفت: امروز مراسم شیرخوارگان حسینی همزمان در نقاط مختلف استان فارس و ۴۵ کشور جهان برگزار می‌شود و این اتفاق، جلوه‌ای از نفوذ و گسترش نور اهل‌بیت(ع) در سراسر دنیاست.

وی با اشاره به جایگاه حضرت علی‌اصغر(ع) در نهضت عاشورا ادامه داد: شاید در روز عاشورا هیچ‌کس تصور نمی‌کرد شهادت طفل شش‌ماهه امام حسین(ع) روزی به نمادی جهانی تبدیل شود و میلیون‌ها مادر در نقاط مختلف جهان فرزندان شیرخوار خود را به نام و یاد حضرت علی‌اصغر(ع) به این مجالس بیاورند و آنان را در مسیر محبت و ولایت اهل‌بیت(ع) بیمه کنند.

حجت الاسلام کلانتری حضور گسترده مردم در این مراسم را نشانه پایداری ملت ایران در برابر دشمنان دانست و گفت: با وجود جنگ همه‌جانبه استکبار علیه ارزش‌های اسلامی و ملت ایران، مردم با صلابت و بدون هیچ‌گونه عقب‌نشینی در صحنه حضور دارند و بار دیگر با آرمان‌های اهل‌بیت(ع)، امام عصر(عج) و ولایت تجدید میثاق می‌کنند.

وی خطاب به مادران حاضر در مراسم، مهم‌ترین پیام اجتماع شیرخوارگان حسینی را تربیت نسل عاشورایی عنوان کرد و افزود: این بیعت زمانی معنا پیدا می‌کند که مادران با همه توان فرزندان خود را در مسیر حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ارزش‌های دینی و فرهنگ اهل‌بیت(ع) پرورش دهند تا در آینده مدافع حق، عدالت و ارزش‌های اسلامی باشند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) تصریح کرد: این اجتماع جلوه‌های ماندگار محبت و ارادت ملت ایران به حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) است.