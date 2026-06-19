خبرگزاری مهر - گروه استانها-حبیب عیدزاده: همزمان با ایام سوگواری محرم، آیین شیرخوارگان حسینی در استان هرمزگان و شهرستان میناب، یکی از قطبهای مذهبی هرمزگان، با حضور گسترده و پرشور مادران و نوزادان برگزار شد. این آیین که ریشه در تاریخ و فرهنگ عاشورایی مردم جنوب دارد، هر ساله جلوهای خاص به مراسم عزاداری این خطه میبخشد.
مردم میناب از دیرباز با برگزاری سوگوارههای آیینی، ارادت خود را به خاندان نبوت و رسالت ابراز داشتهاند. آیین شیرخوارگان حسینی در هرمزگان، فراتر از یک سوگواری، نمایشی از استقامت فرهنگی و پیوند نسلها با ارزشهای عاشورایی است. در این مراسم، «مادری کردن» با «عاشقی» گره خورده و مادران با حضور فرزندان خردسال خود، پیمانی ناگفته با حضرت علیاصغر (ع)، ششماهه دشت کربلا، میبندند.
مادران شهدای شجره طیبه الگویی برای سربازپروری در رکاب امام عصر
امسال این برنامه، در میناب و سراسر هرمزگان، جلوهای خاص دارد، مادران مینابی در تاریخ نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ به عهدی که همه ساله با امام زمان خویش در جمعه اول ماه محرم میبستند، عمل کردند و کودکان خود را نذر قدوم مبارک حضرت حجت بن الحسن علیه السلام و جانفدای ایران کردند و امروز این مادران با آغوشی خالی به خیمه حضرت علی اصغر علیه السلام آمده بودند، تا مادران مینابی و هرمزگانی عهد خود را با امام عصر با الگوگیری از این مادران تازه کنند.
مادران شهدای شجره طیبه میناب الگویی برای وفای به عهد و تربیت سربازان پا در رکاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا هستند، الگویی که باید تکثیر شوند و بیش از پیش به آنها پرداخته شود.
لالاییهای سرخ روایتی از اوج ایثار
در میان جمعیت انبوه عزاداران، گهوارههای کوچک مزین به پارچههای سبز و سیاه، دل هر بینندهای را به درد میآورد. بر دستان مادرانی که چشمهایشان از اشک ارادت خیس بود، نوزادانی آرام گرفته بودند؛ نوزادانی که لباس سربازی امام زمان (عج) را بر تن داشتند و در سوگ حضرت علیاصغر (ع) به میدان عشق آمده بودند.
«لالاییهای سرخ» مادران، نه نوای خواب، که پیمان بیداری بود؛ دعوتی به مشق عشق از مکتب عاشورا. هر لالایی، روایتی بود از مظلومیت طفل ششماهه در گودی قتلگاه و هر گهواره، استعارهای از «علقمه»؛ جایی که بزرگترین ایثار تاریخ رقم خورد.
صدای گریه کودکان و نوای سوزناک مادران که زمزمه میکنند «لایلای علیاصغر»، فضای مسجد جامع میناب را پر کرده بود. مادرانی که آمدهاند تا فرزندان خود را نذر قیام مهدوی کنند و با توسل به ششماهه اباعبدالله (ع)، پیمان وفاداری خود را به ارزشهای دینی تجدید کنند.
پرچمهای «یا اباعبدالله (ع)» و «یا علیاصغر (ع)» که در میان جمعیت به اهتزاز درمیآید، جلوهای بصری به این آیین باشکوه بخشیده است. چهرههای مصمم مادران، در کنار اشکهای معصومانه کودکان، تصویری ماندگار از شور حسینی در میناب خلق کرده است. نجوای مداحان، انعکاس غم علقمه را در گوش جانها طنینانداز میکند و هر نگاه، حکایتی از عشق بیقید و شرط به مکتب حسین (ع) دارد.
آیین شیرخوارگان حسینی نمایش استقامت فرهنگی در عصر هجمهها
آیین شیرخوارگان حسینی، نمایشی از استقامت فرهنگی و مقاومت در برابر هجمههای معارض با نهاد خانواده است. در عصری که ارزشهای دینی و خانوادگی هدفگذاری شده، این حضور معنادار مادران و کودکان مینابی، پاسخی محکم و ماندگار به جریانات مخالف است.
«شجره طیبه» عشق به حسین (ع) در این دیار، همواره سبز و ریشه در جان تکتک کودکان این سرزمین دارد. آیین شیرخوارگان حسینی در میناب، با حماسه «مدرسه شجره طیبه» و واقعه «کربلای ایران» و «میناب ۱۶۸» پیوند خورده و یادآور ایثار و ازخودگذشتگی مردمان این خطه در طول تاریخ است.
رسالتی برای تربیت نسل آینده
این آیین رسالتی است برای تربیت نسل آینده در مکتب عشق و ایثار؛ نسلی که چون «شجره طیبه» انقلاب، ریشه در حقیقت عاشورا دارند و با این مراسم، عشق به حسین (ع) را از کودکی در جان خود پرورش میدهند.
مدیرکل حوزه علمیه خواهران هرمزگان: مادران، محور اصلی تمدنسازی اسلامی هستند
راضیه سلطانعباسی ندوشن، مدیرکل حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش حوزههای علمیه خواهران در تحولات اجتماعی و مذهبی استان، به تشریح برنامههای این نهاد در ایام محرم و جایگاه مادران در سبک زندگی اسلامی پرداخت.
سلطانعباسی در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کنونی و پیکار جبهه مقاومت علیه جبهه باطل، اظهار داشت: همانگونه که امام قائد شهیدمان (ره) فرمودند، اگر مشکلی برای این کشور پیش بیاید، خداوند مردم را مبعوث میکند تا خودشان کار را حل و پیش ببرند. امروز به همت مردمی که مکتبشان حسینی و سبک زندگیشان فاطمی است، شاهد حضور گسترده در خیابانها برای پشتیبانی از جبهه مقاومت، نظام و انقلاب هستیم و نزدیک به سه ماه است که این راهبری و برنامهریزی بهصورت شبانهروزی ادامه دارد.
مدیرکل حوزه علمیه خواهران هرمزگان با بیان اینکه حوزههای علمیه خواهران مانند دیگر نهادهای آموزشی و تربیتی، فعالیتهای گستردهای در عرصههای اجتماعی، مذهبی و ملی انجام میدهند، تصریح کرد: یکی از برنامههای مهم مذهبی ما، آیین شیرخوارگان حسینی است که هر سال در اولین جمعه محرم به نام حضرت علیاصغر (ع) برگزار میشود. امسال با توجه به شرایط خاص، این برنامه در مسجد امام حسین (ع) شهرک توحید برگزار خواهد شد و انشاءالله میزبان افرادی خواهیم بود که سالهای قبل در خدمتشان بودیم.
پایه و اساس تربیت، بر عهده مادران است
وی افزود: حوزههای علمیه خواهران علاوه بر تربیت دانشمندان و مجتهدههای عالی، نگاه ویژهای به تربیت همسران موفق و مادران ولایتمدار دارند، زیرا اصل برنامهها باید از مدار مادری عبور کند و همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند «از دامن زن، مرد به معراج میرود»، پایه و اساس تربیت، بر عهده مادران است.
الگویی از حضرت خدیجه (س) تا حضرت زهرا (س)
سلطانعباسی با اشاره به جایگاه والای بانوان در اسلام، گفت: حضرت خدیجه (سلاماللهعلیها) بانویی بود که در عرصه اقتصادی، اجتماعی و ولایی بسیار موفق عمل کرد و حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) را تربیت نمود که الگوی تمام بانوان جهان است. در سبک زندگی حضرت زهرا (س) میبینیم که این شهیده ولایت، علاوه بر پشتیبانی از جبهه مقاومت، در پشت جبهه نیز حضور داشت و به مداوای مجروحان میپرداخت و از دامن ایشان بزرگ بانویی چون حضرت زینب سلام الله علیها پرورش یافت.
وی با تأکید بر حضور فعال حوزههای علمیه خواهران در جنگ سوم و بحرانهای پیشآمده، خاطرنشان کرد: طلاب خواهر در تمام عرصهها از آشپزی و پشتیبانی گرفته تا حضور در خیابانها و برنامههای تبیینی، مطابق با سبک زندگی فاطمی و پشتیبانی از ولایت، حضور فعال داشتند.
مادران؛ آیینههای ایستادگی
مدیرکل حوزه علمیه خواهران هرمزگان با گرامیداشت یاد مادران شهدا به ویژه مادران مینابی، آنان را آیینههای ایستادگی و جلوههایی از صفات الهی دانست و گفت: مادران مینابی که ۱۶۸ شهید را در دامان خود پرورش دادند، در خانوادههایی ولایتمدار و با تربیت قرآنی رشد کردند و امروز الگویی برای تمام مادران جامعه اسلامی هستند.
تمدنسازی نوین اسلامی، چشمانداز حوزههای علمیه
وی در پایان با اشاره به بیانیه امام قائد شهید (ره) درباره تمدن نوین اسلامی، گفت: ولایتپذیری میتواند شاغولی باشد که ما را به تمدنسازی اسلامی برساند؛ همانگونه که امام شهیدمان فرمودند: «ما باید تمدن نوین را در جهان رقم بزنیم.» حوزههای علمیه خواهران با تکیه بر این نگاه راهبردی، گامهای مؤثری در مسیر تحقق این آرمان بزرگ برمیدارند.
آیین شیرخوارگان، فرصتی برای ابراز عشق به خاندان عصمت
سمیه کبابی، یکی از مادران مینابی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آیین شیرخوارگان حسینی، اظهار داشت: این مراسم فرصتی ارزشمند برای مادران است تا با لالاییخوانی، اشک و دعا، عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) نشان دهند و کودکان خود را با فرهنگ غنی عاشورا آشنا سازند.
وی افزود: این ایام که مصادف با حماسه عاشورای حسینی است، وظیفه ما مادران را در قبال تربیت فرزندانمان سنگینتر میکند. ما باید بتوانیم تبیینگر خوبی از اهداف قیام امام حسین (ع) باشیم و مفاهیمی همچون ایثار، شهادت، شجاعت، آزادگی و ظلمستیزی را به درستی به فرزندانمان منتقل کنیم.
کبابی با اشاره به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، تصریح کرد: مادران شهدای این مدرسه، نمادی از ایثار و فداکاری هستند که در راه دین، میهن و ارزشهای اسلامی، جان فرزندان خود را فدا کردند. آنان الگویی بینظیر برای تمام مادران جامعه اسلامی محسوب میشوند.
«کربلای ایران» درس شهادتطلبی به ما آموخت
نگین منصوری، دیگر مادر مینابی، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش مادران در تربیت نسل آینده، اظهار داشت: همانطور که ما خود از کودکی در مکتب اهل بیت (ع) رشد کردهایم، اکنون رسالتی بر دوش داریم تا بتوانیم فرزندان صالح و ولایتمدار را برای نسل آینده پرورش دهیم و آنان را با سیره معصومین (ع) آشنا سازیم.
وی با اشاره به واقعه تلخ مدرسه شجره طیبه میناب که به «کربلای ایران» شهرت یافته است، گفت: امروز میناب با این حادثه غمانگیز، درس شهادتطلبی و ایثار را به ما آموخت. همانطور که تاکنون ادامهدهنده راه شهدا بودهایم و برای مظلومیت دشت کربلا سوگواری کردهایم، در این مسیر نیز باید تربیتکننده فرزندان صالح و متعهدی باشیم که پرچم ولایت را بر دوش کشند.
منصوری در پایان تأکید کرد: مادران مینابی با الهام از مکتب عاشورا و با تکیه بر ارزشهای دینی، مصمم هستند تا فرزندانی مؤمن، انقلابی و ولایتمدار تحویل جامعه دهند و بدینسان ادامهدهنده راه شهیدان والامقام این سرزمین باشند.
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