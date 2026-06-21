دریافت 5 MB کد مطلب 6866392 https://mehrnews.com/x3cnPt ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹ کد مطلب 6866392 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹ تداوم گرمای هوا و افزایش دما تا سه شنبه در کشور به گزارش سازمان هواشناسی ماندگاری هوای گرم تا روز سه شنبه در کشور ادامه دارد. کپی شد مطالب مرتبط کاهش تدریجی دمای گلستان از امروز یکشنبه؛ وزش باد و گردوغبار در راه است هواشناسی لرستان: هوا گرمتر از روزهای گذشته خواهد شد ماندگاری هوای گرم در کهگیلویه و بویراحمد؛ دمای هوا به ۴۴ درجه رسید برچسبها افزایش دما سازمان هواشناسی پیش بینی وضعیت هوا
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