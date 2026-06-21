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کد مطلب 6866392
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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹

تداوم گرمای هوا و افزایش دما تا سه شنبه در کشور

تداوم گرمای هوا و افزایش دما تا سه شنبه در کشور

به گزارش سازمان هواشناسی ماندگاری هوای گرم تا روز سه شنبه در کشور ادامه دارد.

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