ماندگاری هوای گرم در کهگیلویه و بویراحمد؛ دمای هوا به ۴۴ درجه رسید

علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای هواشناسی، طی پنج روز آینده جو غالب استان صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی افزود: در مناطق سردسیری استان گاهی افزایش وزش باد پیشبینی میشود و در برخی نقاط نیز غبار محلی دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از امروز شنبه تا روز چهارشنبه روند افزایش نسبی دما و ماندگاری هوای گرم در سطح استان مورد انتظار است.
وی با بیان اینکه برای روز شنبه آسمان استان صاف همراه با افزایش وزش باد، غبار محلی و افزایش نسبی دما پیشبینی شده است، گفت: روز یکشنبه نیز آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در مناطق سردسیری افزایش وزش باد و غبار محلی رخ میدهد.
کرمی ادامه داد: برای روز دوشنبه نیز آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی شده و در مناطق سردسیری گاهی وزش باد و غبار محلی وجود خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: لیشتر با بیشینه دمای ۴۴.۲ درجه سانتیگراد گرمترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۴.۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان بودند.
کرمی از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا، بهویژه در مناطق گرمسیری، نسبت به مدیریت مصرف آب و برق و پرهیز از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج گرما توجه بیشتری داشته باشند.
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