  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۰

کاهش تدریجی دمای گلستان از امروز یکشنبه؛ وزش باد و گردوغبار در راه است

کاهش تدریجی دمای گلستان از امروز یکشنبه؛ وزش باد و گردوغبار در راه است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از امروز یکشنبه با وزش باد نسبتاً شدید و کاهش تدریجی دما، از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، طی روز گذشته جوی پایدار همراه با افزایش دما در سراسر استان حاکم بود.

وی افزود: با تقویت گرادیان فشاری، برای امروز یکشنبه وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق، به‌ویژه نواحی شمالی استان، با پدیده گردوغبار همراه خواهد بود.

معقولی ادامه داد: از روز دوشنبه با تغییر جهت جریانات و شمالی شدن آن، به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده شده و شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان فراهم می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: از امروز یکشنبه روند کاهش دما آغاز خواهد شد و در روزهای آینده از شدت گرمای هوا به‌صورت محسوسی کاسته می‌شود.

کد مطلب 6866364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها