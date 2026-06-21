کاهش تدریجی دمای گلستان از امروز یکشنبه؛ وزش باد و گردوغبار در راه است

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، طی روز گذشته جوی پایدار همراه با افزایش دما در سراسر استان حاکم بود.

وی افزود: با تقویت گرادیان فشاری، برای امروز یکشنبه وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق، به‌ویژه نواحی شمالی استان، با پدیده گردوغبار همراه خواهد بود.

معقولی ادامه داد: از روز دوشنبه با تغییر جهت جریانات و شمالی شدن آن، به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده شده و شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان فراهم می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: از امروز یکشنبه روند کاهش دما آغاز خواهد شد و در روزهای آینده از شدت گرمای هوا به‌صورت محسوسی کاسته می‌شود.