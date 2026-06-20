به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، ظهر شنبه با اشاره به آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی به رسانه‌ها اظهار داشت: از امروز ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ تا اواسط هفته جاری، با توجه به حاکمیت شرایط پایدار، جوی آرام را در منطقه شاهد خواهیم بود.

افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات

مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: در این مدت، برای همه نقاط استان گاهی افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل‌ملاحظه پیش‌بینی می‌شود که در ساعاتی از روز ممکن است محسوس باشد.

افزایش پوشش ابر در نواحی شرقی استان

مرادپور تصریح کرد: همچنین برای نواحی شرقی استان در ساعات بعدازظهر، افزایش پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند تأثیراتی بر شرایط جوی این مناطق داشته باشد.

افزایش دما در ۲۴ ساعت آینده

وی در ادامه با اشاره به نوسانات دمایی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت آینده، دماهای روزانه افزایش می‌یابند و هوا گرم‌تر از روزهای گذشته خواهد شد.

توصیه به مدیریت بهینه مصرف آب و برق

مدیرکل هواشناسی لرستان با توجه به افزایش دمای هوا، بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب و برق تأکید کرد و از شهروندان خواست با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به ویژه در ساعات اوج مصرف، زمینه پایداری شبکه‌های تأمین آب و برق را فراهم آورند.

مرادپور در پایان به کشاورزان و دامداران توصیه کرد با توجه به افزایش دما و وزش باد، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات و دام‌های خود در نظر داشته باشند و از انجام هرگونه عملیات کشاورزی در ساعات گرم روز خودداری کنند.