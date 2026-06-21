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کد مطلب 6866920
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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

تصاویری از دیدار هیئت‌های ایرانی و پاکستانی در سوئیس

تصاویری از دیدار هیئت‌های ایرانی و پاکستانی در سوئیس

نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان در زوریخ سوئیس با رئیس هیئت ایرانی، دیدار و گفتگو کردند.

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