دریافت 1 MB کد مطلب 6866920 https://mehrnews.com/x3cp3f ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ کد مطلب 6866920 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ تصاویری از دیدار هیئتهای ایرانی و پاکستانی در سوئیس نخستوزیر و فرمانده ارتش پاکستان در زوریخ سوئیس با رئیس هیئت ایرانی، دیدار و گفتگو کردند. کپی شد مطالب مرتبط دیدار شهباز شریف و عاصم منیر با رئیس هیئت مذاکرهکننده ایرانی گفتوگوی قالیباف با خانوادهٔ یکی از شهدای دانش آموز مدرسه میناب السیسی میزبان وزیران خارجه ۳ کشور در قاهره بقایی: لازمه شروع مذاکرات برای توافق نهایی؛ موضوع آتش بس در لبنان است برچسبها محمد باقر قالیباف محمدباقر قالیباف قالیباف مذاکره
نظر شما