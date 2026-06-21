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کد مطلب 6866870
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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

بقایی: لازمه شروع مذاکرات برای توافق نهایی؛ موضوع آتش بس در لبنان است

بقایی: لازمه شروع مذاکرات برای توافق نهایی؛ موضوع آتش بس در لبنان است

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نشست امروز برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ است.

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