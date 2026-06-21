دریافت 5 MB کد مطلب 6866870 https://mehrnews.com/x3cp2d ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹ کد مطلب 6866870 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹ بقایی: لازمه شروع مذاکرات برای توافق نهایی؛ موضوع آتش بس در لبنان است بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نشست امروز برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ است. کپی شد مطالب مرتبط بقایی: نشست سوئیس، متمرکز بر مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل است مکافات عهدشکن بقایی: نشست زوریخ برای اطمینان از اجرای تعهدات آمریکا برگزار میشود برچسبها اسماعیل بقایی وزارت امور خارجه ایران مذاکره
نظر شما