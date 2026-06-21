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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

دیدار شهباز شریف و عاصم منیر با رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی

دیدار شهباز شریف و عاصم منیر با رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی

نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان در زوریخ سوئیس با رئیس هیئت ایرانی، دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان با محمدباقر قالیباف رئیس هیئت ایرانی میناب ۱۶۸ در زوریخ سوئیس دیدار و گفتگو کردند.

هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف و با نشان میناب ۱۶۸، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه به وقت محلی وارد زوریخ شد تا در نشست‌های بورگن‌اشتوک درباره روند اجرای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا شرکت کند.

در این سفر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه، رئیس هیئت ایرانی را همراهی می‌کنند.

کد مطلب 6866891
زهرا علیدادی

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