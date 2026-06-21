دریافت 3 MB کد مطلب 6867146 https://mehrnews.com/x3cp7R ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸ کد مطلب 6867146 فیلم هنر فیلم هنر ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸ حمایت رضا یزدانی از تیم ملی فوتبال ایران در دیدار مقابل بلژیک رضا یزدانی خواننده پاپ کشورمان برای پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر بلژیک آرزوی موفقیت کرد. کپی شد مطالب مرتبط «تیم ملی»، صحنهای برای تولد دوباره هویت جمعی طوفان لاروخا در آتلانتا/ اسپانیا نیمه اول را با سه گل از عربستان گرفت پایان اردو در بلگراد؛ شاگردان پیاتزا راهی فرانسه میشوند یک بازیکن ایرانیِ ساکن آمریکا به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شد برچسبها رضا یزدانی خواننده تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی 2026
نظر شما