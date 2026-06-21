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کد مطلب 6867146
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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

حمایت رضا یزدانی از تیم ملی فوتبال ایران در دیدار مقابل بلژیک

حمایت رضا یزدانی از تیم ملی فوتبال ایران در دیدار مقابل بلژیک

رضا یزدانی خواننده پاپ کشورمان برای پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر بلژیک آرزوی موفقیت کرد.

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