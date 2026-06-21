یک بازیکن ایرانیِ ساکن آمریکا به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این ۲ بازیکن ایرانی که در دیگر کشورها ساکن و مشغول بازی هستند توسط «سوتیریس مانولوپولوس» سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال به فدراسیون معرفی شده بودند تا شرایط حضور آنها در اردوی آماده سازی این تیم مهیا شود.

در همین راستا فدراسیون بسکتبال رایزنی هایی برای دعوت از این دو بازیکن انجام داد . این ریزنی ها تا به امروز منجر به دعوت رسمی از رایان صالحی‌راد شده است، بازیکنی که کالج و ساکن آمریکا است.

صالحی راد سابقه حضور در تیم‌های دانشگاهی و کالج آمریکا را در کارنامه دارد. وی در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ برای دانشگاه سن‌دیگو استیت، در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ برای کالج سیتروس و در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ برای کالج ساوترن نوادا به میدان رفته است.

این بازیکن در حالی به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شده که این تیم برای حضور در انتخابی جام جهانی آماده می شود. تیم ملی بسکتبال باید ۸ تیر در اردن برگزارکننده دیدار معوقه پنجره دوم انتخابی جام جهانی برابر سوریه باشد و سپس برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی آماده شود.

دیدارهای این پنجره هم برابر اردن و سوریه برگزار می شود اینگونه که دیدار برگشت با اردن ۱۱ تیر و دیدار برگشت با سوریه ۱۴ تیر برگزار می شود. امان محل برگزاری هر دو دیدار از سوی فیبا اعلام شده است.

پیش از این محسن معزی فر دبیر فدراسیون بسکتبال اعلام کرده بود که نام بازیکنان ایرانی اما ساکن خارج از ایران که مورد نظر سرمربی تیم ملی هستند در فهرست اولیه برای حضور در انتخابی جام جهانی و بازی های آسیایی قرار داده شده است.