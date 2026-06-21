به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری میشود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) میرود.
مردان والیبال ایران که ۲۷ خرداد برای اردوی برون مرزی وارد بلگراد پایتخت صربستان شدند، صبح فردا (دوشنبه یکم تیرماه) پس از شش روز تمرین در این شهر، ساعت ۶:۳۵ صبح به وقت بلگراد، از فرودگاه نیکولا تسلا صربستان را ترک میکنند.
کاوران والیبال ایران بر اساس برنامه پروازی ساعت ۹:۱۵ دقیقه وارد فرودگاه شارل دوگل پاریس خواهند شد تا از آنجا با اتوبوس راهی ارولئان فرانسه میزبان هفته دوم لیگ ملتها شوند که در ۱۳۴ کیلومتری پایتخت فرانسه قرار دارد.
ملیپوشان والیبال ایران پس از برگزاری چهار مسابقه با تیمهای فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه هشتم تیر فرانسه را ترک میکند تا دوباره اردوی خود را در بلگراد دنبال کند.
تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملتها یک پیروزی مقابل آرژانتین و سه شکست برابر برزیل، بلغارستان و بلژیک تجربه کرد تا با چهار امتیاز برای هفته دوم لیگ ملتها آماده شود.
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