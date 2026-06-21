طوفان لاروخا در آتلانتا/ اسپانیا نیمه اول را با سه گل از عربستان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال اسپانیا و عربستان از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه امروز در دور دوم بازی های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه آتلانتا برگزار شد که با برتری ۳ بر صفر لاروخا در نیمه اول همراه بود. لامین یامال(۱۰) و میکل اویارزابال (۲۱ و ۲۴) برای اسپانیا گلزنی کردند.

لاروخا که با شانس بالای پیروزی وارد این مسابقه شده بود، خیلی زود کنترل توپ و میدان را در اختیار گرفت و اجازه خودنمایی به حریف آسیایی نداد. اسپانیایی‌ها در همان دقایق ابتدایی چند بار روی دروازه عربستان خطر ایجاد کردند و در نهایت به گل نخست رسیدند.

در دقیقه ۱۰ مسابقه، میکل اویارزابال با حرکتی از سمت چپ و ارسالی زمینی توپ را به تیر دوم فرستاد تا لامین یامال با حضور به‌موقع خود نخستین گلش در جام جهانی را به ثمر برساند و اسپانیا را یک بر صفر پیش بیندازد.

پس از این گل، حملات اسپانیا ادامه پیدا کرد و عربستان که تحت فشار شدید حریف قرار داشت، عملاً نتوانست از نیمه زمین خود خارج شود.

در دقیقه ۲۱ دومین گل اسپانیا به ثمر رسید. پس از ارسال کرنر و چند رفت و برگشت در محوطه جریمه، توپ در نهایت به اویارزابال رسید و این مهاجم با ضربه‌ای دقیق دروازه عربستان را برای دومین بار باز کرد.

تنها سه دقیقه بعد، حملات برق‌آسای اسپانیا بار دیگر نتیجه داد. کوکوریا با ارسالی دقیق توپ را به محوطه جریمه فرستاد، دنی اولمو آن را برای اویارزابال مهیا کرد و مهاجم لاروخا با گل دوم خود، اختلاف را به سه گل افزایش داد.

اویارزابال با دو گل و یک پاس گل در ۲۵ دقیقه ابتدایی، ستاره بی‌چون و چرای میدان بود و نام خود را در آمارهای جام جهانی نیز ثبت کرد. او پس از لازلو فازکاش مجارستانی در جام جهانی ۱۹۸۲، دومین بازیکن از سال ۱۹۶۶ به بعد محسوب می‌شود که در ۲۵ دقیقه ابتدایی یک مسابقه جام جهانی روی سه گل تیمش تأثیر مستقیم می‌گذارد.

در دقیقه ۲۵، کولینگ‌بریک فرصتی برای بازیکنان عربستان فراهم کرد تا از فشار شدید اسپانیا خارج شوند اما این توقف نیز تغییری در روند مسابقه ایجاد نکرد.

آمار مسابقه تا دقیقه ۳۵ نشان می‌داد عربستان حتی یک شوت به سمت دروازه اسپانیا نداشته و تنها یک بار موفق به لمس توپ در محوطه جریمه حریف شده است.

همچنین سالم الدوسری در دقیقه ۳۰ نخستین کارت زرد مسابقه را دریافت کرد.

اسپانیا با وجود کاهش نسبی شدت حملات خود در دقایق پایانی نیمه نخست، همچنان تیم برتر میدان بود و برای رسیدن به گل چهارم نیز تلاش می‌کرد تا یکی از یک‌طرفه‌ترین نیمه‌های جام جهانی را برابر نماینده آسیا رقم بزند.