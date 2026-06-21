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کد مطلب 6867181
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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۲

لحظاتی از سیوهای دیدنی علیرضا بیرانوند در بازی برابر بلژیک

لحظاتی از سیوهای دیدنی علیرضا بیرانوند در بازی برابر بلژیک

علیرضا بیرانوند به خاطر عملکرد دیدنی‌اش بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ شد.

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