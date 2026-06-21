دریافت 43 MB کد مطلب 6867181 https://mehrnews.com/x3cp8z ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۲ کد مطلب 6867181 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۲ لحظاتی از سیوهای دیدنی علیرضا بیرانوند در بازی برابر بلژیک علیرضا بیرانوند به خاطر عملکرد دیدنیاش بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ شد. کپی شد مطالب مرتبط اعلام ترکیب تیم ملی بلژیک مقابل ایران/ غول بزرگ فیکس شد روح کیروش در افکار قلعهنویی دمیده شد/ ترکیب هجومی با ترس از خط دفاع برچسبها تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی 2026 جام جهانی فوتبال علیرضا بیرانوند بلژیک تیم ملی فوتبال بلژیک
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