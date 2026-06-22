واکنش حجت‌الاسلام قمی به اظهارات رییس جمهور درباره نیروهای هوافضا

حجت‌الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی گفت:اگر می‌گوییم وحدت، به معنای صرف نظر کردن از حق و حقیقت نیست.