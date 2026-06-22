دریافت 12 MB کد مطلب 6868315 https://mehrnews.com/x3cpCJ ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6868315 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ واکنش حجتالاسلام قمی به اظهارات رییس جمهور درباره نیروهای هوافضا حجتالاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی گفت:اگر میگوییم وحدت، به معنای صرف نظر کردن از حق و حقیقت نیست. کپی شد مطالب مرتبط رویکرد تبلیغات اسلامیمرکزی در مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی ستودنی است رازیانی: حمایت از جریانهای مردمی محور فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی است برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران حجت الاسلام محمد قمی
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