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کد مطلب 6868315
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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

واکنش حجت‌الاسلام قمی به اظهارات رییس جمهور درباره نیروهای هوافضا

واکنش حجت‌الاسلام قمی به اظهارات رییس جمهور درباره نیروهای هوافضا

حجت‌الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی گفت:اگر می‌گوییم وحدت، به معنای صرف نظر کردن از حق و حقیقت نیست.

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