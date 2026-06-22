محمد بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، فعالیت‌های این مجموعه را در دوره اخیر بسیار مؤثر و قابل‌تقدیر توصیف کرد و افزود: مدیریت جهادی و دلسوزانه حجت‌الاسلام محمد قمی در سطح کشور همچنین پیگیری‌های ارزشمند حجت الاسلام جواد فراهانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، باعث شده تا جریان‌های فرهنگی این استان به سمت یک هم‌افزایی واقعی حرکت کنند.

وی با تأکید بر اینکه تمرکز سازمان تبلیغات بر «مردمی‌سازی» فعالیت‌ها، رویکردی راهبردی است، افزود: توجه ویژه به ظرفیت مدارس و بهره‌گیری از خلاقیت دانش‌آموزان برای تقویت روحیه جوان‌گرایی در میان مبلغان، مقدمه‌ای بسیار ضروری برای موفقیت در عرصه «جهاد تبیین» است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مرکزی گفت: این اتحاد و یکپارچگی که میان مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی با محوریت تبلیغات اسلامی شکل گرفته، بستر بسیار مناسبی را برای نقش‌آفرینی شبکه خادم‌یاری رضوی فراهم کرده است.