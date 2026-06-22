حجتالاسلام برومند رازیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای گسترده سازمان تبلیغات اسلامی در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی اظهار کرد: این سازمان در حوزههای مختلف از جمله نوجوانان، بانوان، رسانه، هنر و فعالیتهای دینی برنامههای متنوعی را دنبال میکند و تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در جامعه، نقش مؤثرتری در عرصه فرهنگی ایفا کند.
وی افزود: رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی این است که ضمن شناخت مسائل روز جامعه، زمینه حضور و فعالیت مجموعههای مردمی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند و از ظرفیتهای موجود برای تقویت جریان فرهنگی و دینی استفاده شود.
اجرای طرحهای تربیتی ویژه برای نسل نوجوان
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اهمیت توجه به نسل نوجوان گفت: نوجوانان یکی از مخاطبان اصلی برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی هستند و در همین راستا طرحهای تربیتی ویژهای از جمله «مدارس مدار» و «مدارس صدرا» با مسئولیت این سازمان اجرا میشود.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرحها، شناسایی استعدادها و ظرفیتهای نوجوانان و فراهم کردن زمینه نقشآفرینی آنان در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای است.
حجتالاسلام رازیانی خاطرنشان کرد: توجه به نوجوان تنها محدود به برنامههای سنتی نیست، بلکه تلاش داریم نوجوانان را به عنوان کنشگران فعال فرهنگی ببینیم و زمینه رشد و توانمندسازی آنان را فراهم کنیم.
حمایت از جریانهای فرهنگی و اجتماعی بانوان
وی با بیان اینکه بانوان از مخاطبان مهم برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی هستند، گفت: در حوزه بانوان نگاه ما حمایت و تسهیلگری برای مجموعههای فعال فرهنگی، دینی و اجتماعی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: این حمایت محدود به مجموعههایی که مجوز خود را از سازمان تبلیغات اسلامی دریافت کردهاند نیست، بلکه هر مجموعهای که در حوزه فرهنگی، اجتماعی و دینی فعالیت مؤثر داشته باشد، مورد توجه و همراهی قرار میگیرد.
وی افزود: هدف ما ایجاد ارتباط، همافزایی و کمک به مجموعههایی است که با دغدغه فرهنگی و اجتماعی در جامعه فعالیت میکنند.
تقویت ارتباط با فعالان رسانهای و توسعه تولیدات محتوایی
حجتالاسلام رازیانی با اشاره به ظرفیتهای رسانهای سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: تولیدات رسانهای، شبکههای انتشار محتوا و ارتباط با فعالان رسانهای از جمله ظرفیتهایی است که در سطح استان دنبال میشود.
وی ادامه داد: تلاش داریم ارتباط مؤثرتری با جامعه رسانهای برقرار کنیم و از توان فعالان این حوزه برای انعکاس فعالیتهای فرهنگی و دینی و همچنین تولید محتوای اثرگذار استفاده کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین از تغییر مسئول روابط عمومی و رسانه این سازمان خبر داد و گفت: از زحمات آقای عبداللهزاده که در سالهای گذشته در این حوزه فعالیت داشتند تقدیر میکنیم و آقای علی مرادی مسئولیت روابط عمومی و رسانه سازمان تبلیغات اسلامی استان را برعهده گرفتهاند.
مردمیسازی؛ رویکرد اصلی سازمان تبلیغات اسلامی
حجتالاسلام رازیانی با اشاره به سیاستهای کلان سازمان تبلیغات اسلامی در سالهای اخیر اظهار کرد: پس از حضور حجتالاسلام قمی در رأس سازمان تبلیغات اسلامی، یکی از رویکردهای اصلی این مجموعه، فاصله گرفتن از تصدیگری و واگذاری میدان به مردم و حمایت از فعالیتهای مردمی بوده است.
وی افزود: اعتقاد داریم فعالیتهای فرهنگی و دینی زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که مردم و گروههای مردمی در آن نقش اصلی را ایفا کنند و دستگاهها نقش تسهیلگر و پشتیبان داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: در برنامههایی که سازمان تبلیغات اسلامی در آن نقش دارد، تلاش شده است نام و برند سازمان محور قرار نگیرد؛ چراکه هدف اصلی، تقویت جریانهای مردمی و فرهنگی است، نه برجستهسازی یک مجموعه خاص.
وی گفت: در برنامههایی همچون «امت احمد»، جشنهای مناسبتی و تجمعات مردمی، نقش اصلی بر عهده مردم و فعالان فرهنگی بوده و سازمان تلاش کرده است زمینه و بستر لازم را برای این فعالیتها فراهم کند.
وحدت و برادری؛ محور فعالیتهای فرهنگی در کردستان
حجتالاسلام رازیانی با اشاره به اهمیت موضوع وحدت در برنامههای فرهنگی و تبلیغی استان کردستان اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استان، تقویت وحدت و برادری میان اقوام، مذاهب و جریانهای مختلف اجتماعی است.
وی افزود: شعار محوری ما «کردستان؛ سرزمین وحدت و برادری» بوده و تلاش کردهایم با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، این نگاه را در برنامهها و فعالیتهای فرهنگی دنبال کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر اینکه اختلافافکنی میان مذاهب و اقوام مورد تأیید جریانهای اصلی دینی نیست، گفت: نباید رفتار یا سخن یک فرد را به یک جریان یا مجموعه بزرگ نسبت داد، بلکه برای شناخت هر جریان باید به مبانی فکری، بزرگان و نگاه اصلی آن توجه کرد.
استفاده از ظرفیت هنر، رسانه و فعالان فرهنگی
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه هنر و رسانه گفت: این سازمان در سطح کشور از ظرفیتهای مهمی در حوزه انتشارات، رسانه و تولیدات فرهنگی برخوردار است و در استانها نیز تلاش میشود از توان هنرمندان، فعالان قرآنی، رسانهای و فرهنگی استفاده شود.
حجتالاسلام رازیانی اظهار کرد: هنرمندان و فعالان فرهنگی استان کردستان ظرفیتهای ارزشمندی دارند و تلاش ما این است که از این سرمایه انسانی در برنامههای مختلف استفاده کنیم.
وی ادامه داد: هنر یکی از ابزارهای مهم برای انتقال پیامهای فرهنگی و دینی است و باید زمینه حضور و نقشآفرینی هنرمندان در این عرصه بیشتر فراهم شود.
توانمندسازی نوجوانان در عرصه رسانه و کنشگری اجتماعی
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به فعالیتهای بنیاد نوجوان گفت: توجه به نوجوانان یکی از اولویتهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی است و بنیاد نوجوان با هدف شناسایی، آموزش و توانمندسازی نوجوانان فعالیت میکند.
وی افزود: در طرحهایی مانند «نوآوین»، نوجوانان علاقهمند به فعالیت رسانهای شناسایی و آموزش داده میشوند تا بتوانند در حوزه تولید محتوا، خبرنگاری، عکاسی و فعالیتهای رسانهای نقشآفرینی کنند.
حجتالاسلام رازیانی خاطرنشان کرد: این نگاه باعث شده است نوجوانان تنها مخاطب برنامههای فرهنگی نباشند، بلکه به عنوان فعال و کنشگر فرهنگی در جامعه حضور پیدا کنند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی همه این فعالیتها، خدمت به مردم، تقویت جریانهای فرهنگی و دینی و فراهم کردن زمینه حضور گستردهتر مردم در عرصه تبلیغ و فرهنگ است.
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