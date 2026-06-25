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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

مراسم شام غریبان شهدای دشت کربلا در رشت

مراسم شام غریبان شهدای دشت کربلا در رشت

رشت- در این فیلم عزاداری پرشور رشتی ها در شام غریبان امام حسین (ع) را مشاهده می کنید.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6870830

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