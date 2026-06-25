https://mehrnews.com/x3cqG3 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ کد مطلب 6870830 استانها گیلان استانها گیلان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ مراسم شام غریبان شهدای دشت کربلا در رشت رشت- در این فیلم عزاداری پرشور رشتی ها در شام غریبان امام حسین (ع) را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6870830 کپی شد مطالب مرتبط یاسوج در سوگ کاروان بیپناه کربلا؛ شام غریبان آغاز شد قرار رشتی ها در میدان به شب صد و هفدهم رسید مراسم سنتی شام غریبان امام حسین(ع) در شاندرمن تعزیه حضرت رقیه (س) همزمان با شب شام غریبان در اهواز برگزار شد مراسم شام غریبان شهدای دشت کربلا در اردبیل برچسبها مراسم شام غریبان رشت مراسم عزاداری محرم و صفر
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