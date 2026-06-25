تعزیه حضرت رقیه (س) همزمان با شب شام غریبان در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تعزیه شام غریبان حضرت رقیه (س) با حضور گسترده مردم و عاشقان اهل بیت (ع) در مسجد قاسم بن الحسن (ع)، فلکه نگهبانی یادمان شهدای گمنام و بیتالحرمین پارک ساحلی به اجرا درآمد و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
گروه برگزارکننده این تعزیه بیش از ۶۰ عضو دارد و بیش از یک دهه است که در زمینه اجرای تعزیهخوانی، به عنوان یکی از شاخصترین گونههای نمایش آیینی و مذهبی، فعالیت میکند.
محمد انجیلی کارگردان این اثر در حاشیه اجرای برنامه اظهار کرد: در این کار تلاش کردهایم با تلفیق عناصر نمایشی و آیینی، اثری متفاوت و تأثیرگذار برای مخاطبان ارائه کنیم تا پیام عاشورا و مظلومیت اهل بیت (ع) به شیوهای هنرمندانه منتقل شود.
وی افزود: تعزیه به عنوان یک تئاتر آیینی و مذهبی، نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ عاشورایی به نسلهای مختلف دارد و تلاش ما بر آن بوده است که این هنر ارزشمند با کیفیتی مطلوب به اجرا درآید.
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