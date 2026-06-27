دریافت 34 MB کد مطلب 6871634 https://mehrnews.com/x3cqZs ۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۶ کد مطلب 6871634 فیلم ورزش فیلم ورزش ۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۶ فیلم پنالتی مهدی طارمی که مقابل مصر از دست داد پنالتی مهدی طارمی که مقابل مصر از دست داد را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط گل اول ایران به مصر توسط رامین رضاییان گل اول مصر به ایران توسط محمود صابر کُری جالب هوادار ایرانی تیم ملی فوتبال برای مصر رفتار جالب صلاح و طارمی هنگام ورود به زمین بازی پهپاد شاهد ایرانی به بازی ایران و مصر رسید حال و هوای ورزشگاه بازی ایران و مصر تا دقیقه ۸۵ ؛ ایران یک - مصر یک/ بازی کُند و سنگین ایران + فیلم و عکس صحبتهای جالب بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با مصر برچسبها تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی 2026 مهدی طارمی
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