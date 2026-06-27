دریافت 31 MB کد مطلب 6871629 https://mehrnews.com/x3cqZm ۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۹ کد مطلب 6871629 فیلم ورزش فیلم ورزش ۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۹ گل اول مصر به ایران توسط محمود صابر گل محمود صابر به ایران روی دفع اشتباه مدافعان و دروازهبان رخ داد که در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط رفتار جالب صلاح و طارمی هنگام ورود به زمین بازی حال و هوای ورزشگاه بازی ایران و مصر فیلم پنالتی مهدی طارمی که مقابل مصر از دست داد تا دقیقه ۸۵ ؛ ایران یک - مصر یک/ بازی کُند و سنگین ایران + فیلم و عکس گل اول ایران به مصر توسط رامین رضاییان کُری جالب هوادار ایرانی تیم ملی فوتبال برای مصر پهپاد شاهد ایرانی به بازی ایران و مصر رسید برچسبها تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال مصر
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