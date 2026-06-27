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کد مطلب 6871629
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۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۹

گل اول مصر به ایران توسط محمود صابر

گل اول مصر به ایران توسط محمود صابر

گل محمود صابر به ایران روی دفع اشتباه مدافعان و دروازه‌بان رخ داد که در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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