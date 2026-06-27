دریافت 19 MB کد مطلب 6871623 https://mehrnews.com/x3cqZd ۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۰ کد مطلب 6871623 فیلم ورزش فیلم ورزش ۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۰ حال و هوای ورزشگاه بازی ایران و مصر نمایی از استادیوم لومن فیلد سیاتل پیش از شروع بازی ایران و مصر را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط غیبت مرموش در ترکیب مصر مقابل ایران/ ترزگه جانشین ستاره فراعنه شد رفتار جالب صلاح و طارمی هنگام ورود به زمین بازی اتفاق باورنکردنی برای تیم شگفتی ساز؛ کیپورد راهی دور حذفی شد! گل اول مصر به ایران توسط محمود صابر پیروزی اقتصادی اسپانیا در شب جنجالی اروگوئه فراتر از مستطیل سبز/ فوتبال، زبانی که به ترجمه احتیاج ندارد فیلم پنالتی مهدی طارمی که مقابل مصر از دست داد برچسبها تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال مصر
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