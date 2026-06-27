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کد مطلب 6871623
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۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۰

حال و هوای ورزشگاه بازی ایران و مصر

حال و هوای ورزشگاه بازی ایران و مصر

نمایی از استادیوم لومن فیلد سیاتل پیش از شروع بازی ایران و مصر را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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