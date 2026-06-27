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کد مطلب 6871631
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۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۶

گل اول ایران به مصر توسط رامین رضاییان

گل اول ایران به مصر توسط رامین رضاییان

گل اول تیم ملی فوتبال ایران به مصر توسط رامین رضاییان در دقیقه ۱۳ انجام شد.

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