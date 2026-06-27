دریافت 2 MB کد مطلب 6871631 https://mehrnews.com/x3cqZp ۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۶ کد مطلب 6871631 فیلم ورزش فیلم ورزش ۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۶ گل اول ایران به مصر توسط رامین رضاییان گل اول تیم ملی فوتبال ایران به مصر توسط رامین رضاییان در دقیقه ۱۳ انجام شد. کپی شد مطالب مرتبط تساوی مکزیک و کره جنوبی در نیمه اول فیلم پنالتی مهدی طارمی که مقابل مصر از دست داد رفتار جالب صلاح و طارمی هنگام ورود به زمین بازی گل اول مصر به ایران توسط محمود صابر کُری جالب هوادار ایرانی تیم ملی فوتبال برای مصر تا دقیقه ۸۵ ؛ ایران یک - مصر یک/ بازی کُند و سنگین ایران + فیلم و عکس پهپاد شاهد ایرانی به بازی ایران و مصر رسید برچسبها رامین رضاییان تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی فوتبال مصر جام جهانی 2026
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