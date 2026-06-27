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کد مطلب 6871636
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۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۲۱

کُری جالب هوادار ایرانی تیم ملی فوتبال برای مصر

کُری جالب هوادار ایرانی تیم ملی فوتبال برای مصر

هوادار ایرانی برای محمد صلاح کاپیتان تیم ملی فوتبال مصر کُری خواند.

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