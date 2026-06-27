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کد مطلب 6871685
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۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

فیلم گل مردود شجاع خلیل‌زاده به مصر

فیلم گل مردود شجاع خلیل‌زاده به مصر

شجاع خلیل‌زاده در دقیقه ۹۳ برای ایران مقابل مصر گلزنی کرد که با نظر داور و تصاویر وی آی آر گل مردود گل اعلام شد.

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