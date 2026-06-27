دریافت 15 MB کد مطلب 6871685 https://mehrnews.com/x3cr2v ۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۸ کد مطلب 6871685 فیلم ورزش فیلم ورزش ۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۸ فیلم گل مردود شجاع خلیلزاده به مصر شجاع خلیلزاده در دقیقه ۹۳ برای ایران مقابل مصر گلزنی کرد که با نظر داور و تصاویر وی آی آر گل مردود گل اعلام شد. کپی شد مطالب مرتبط VAR فرصت طلایی صعود را گرفت/ در انتظار نتایج ۶ تیم دیگر + فیلم و عکس ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر مشخص شد/ ورود یک بازیکن جدید! خلیلزاده در تیم منتخب دور دوم گروهی/ یک نفر به بیرانوند ترجیح داده شد تغییر در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر/ یک عکس ترکیب را لو داد! برچسبها جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران شجاع خلیل زاده
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