به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد درخشان شجاع خلیلزاده در دومین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شد نام او در ترکیب منتخب دور دوم این رقابتها از نگاه دو پایگاه معتبر آماری فوتبال جهان قرار بگیرد.
پایگاههای آماری SofaScore و WhoScored پس از پایان مسابقات دور دوم مرحله گروهی، تیم منتخب خود را معرفی کردند که در میان ستارههای بزرگ فوتبال جهان، نام مدافع باتجربه تیم ملی ایران نیز به چشم میخورد. خلیلزاده با کسب امتیازی بالاتر از ۸، یکی از بهترین مدافعان این مرحله لقب گرفت و در کنار بازیکنان مطرحی از تیمهای مدعی جام جهانی قرار گرفت.
مدافع تیم ملی ایران در دیدار برابر بلژیک که با تساوی بدون گل به پایان رسید، نمایش کمنقصی داشت و بارها با قطع توپهای حساس، دفع ارسالها و پیروزی در نبردهای هوایی مانع از گلزنی مهاجمان سرشناس حریف شد. عملکرد او برابر روملو لوکاکو و دیگر مهرههای هجومی بلژیک نقش مهمی در ثبت دومین کلینشیت ایران در این دوره از مسابقات داشت.
حضور خلیلزاده در تیم منتخب هفته در حالی رقم خورد که تیم ملی ایران با وجود مشکلات متعدد در مسیر برگزاری اردوها و حضور در آمریکا، توانسته است با کسب نتایج قابل قبول همچنان شانس صعود به مرحله حذفی را حفظ کند. نمایش این مدافع باتجربه همچنین بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشت و بسیاری از تحلیلگران از رهبری خط دفاعی ایران توسط او تمجید کردند.
خلیلزاده که یکی از باتجربهترین بازیکنان حاضر در ترکیب امیر قلعهنویی محسوب میشود، در دو دیدار ابتدایی جام جهانی از مهرههای ثابت تیم ملی بوده و حالا با قرار گرفتن در جمع برترین بازیکنان دور دوم، نام خود را در کنار ستارههای مطرح فوتبال جهان ثبت کرده است.
همچنین بیرانوند با وجود نمایش درخشان در چارچوب دروازه ایران مقابل بلژیک در این لیست نتوانست قرار بگیرد و گلر کوراسائو در چارچوب قرار گرفت.
تیم ملی ایران پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر نیوزیلند و توقف بلژیک با نتیجه صفر - صفر، بامداد شنبه در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف مصر خواهد رفت؛ مسابقهای که میتواند تکلیف صعود شاگردان امیر قلعهنویی به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را مشخص کند.
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