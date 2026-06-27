ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر مشخص شد/ ورود یک بازیکن جدید!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۰۶:۳۰ صبح امروز شنبه از گروهG جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل برگزار می شود که قضاوت آن بر عهده شیمون مارسنیاک است.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران برای این دیدار دو تغییر ایجاد کرده است. میلاد محمدی که در بازی اول حضور داشت و در دیدار با بلژیک جای خود را به احسان حاجی صفی داده بود به ترکیب برگشت. محمد قربانی هم به جای صالح حردانی در ترکیب قرار گرفته است. قربانی در دو بازی گذشته تیم ملی در ترکیب حضور نداشت.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با مصر:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی زادگان، علی نعمتی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزت اللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی و مهدی طارمی.