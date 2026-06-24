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۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

جام جهانی ۲۰۲۶؛

تغییر در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر/ یک عکس ترکیب را لو داد!

تغییر در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر/ یک عکس ترکیب را لو داد!

انتشار پوستر بازی تیم ملی فوتبال ایران با مصر گمانه زنی در خصوص تغییرات متفاوت در ترکیب اصلی بازی با مصر را نسبت به دو بازی قبلی در جام جهانی ۲۰۲۶ افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر سومین بازی خود در درو گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را شنبه ششم تیرماه در حالی برگزار می کند که کسب پیروزی در آن بازی صعود به دور بعدی را قطعی می کند و گرفتن سومین تساوی احتمالی در سومین دیدار نیز شانس هایی را برای رفتن به مرحله حذفی برای شاگردان امیر قلعه‌نویی فراهم می کند.

از این رو تیم ملی ایران یکی از حساس ترین بازی های خود را قرار است در سیاتل آمریکا پشت سر بگذارد. انتشار پوستر این بازی از سوی بخش رسانه ای تیم ملی، گمانه زنی درباره احتمال تغییرات در ترکیب اصلی را افزایش داده است چرا که مهدی قایدی همراه با علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده و مهدی طارمی در تصویر دیده می شود تا شاید او نیز یکی از ارکان اصلی تاکتیک های قلعه‌نویی برای بازی با فراعنه شود.

تغییر در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر/ یک عکس ترکیب را لو داد!
پوستر تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با مصر

قایدی که در دیدار با نیوزیلند به عنوان یار تعویضی وارد میدان شد احتمالا جای محمد محبی را در ترکیب ایران مقابل مصر بگیرد و بتواند با بازی تکنیکی خود مدافعان مصر را آزاد دهد و شانس گلزنی ایران در جدال حساس با مصر را افزایش دهد.

از سوی دیگر خستگی ناشی از دو بازی فشرده برای تیم ملی باعث شده تا کادر فنی تیم ملی ایران دنبال تغییرات دیگری هم باشد که باید دید تفکرات آنها چه بازیکنانی را روانه بازی با محمد صلاح و هم تیمی هایش در مصر خواهد کرد.

کد مطلب 6869532

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