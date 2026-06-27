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کد مطلب 6872292
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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

خودرو به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود

خودرو به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در نشست خبری گفت: اموال منقول مانند خودرو به عنوان تضمین وثیقه، پذیرفته می‌شود.

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