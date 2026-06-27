دریافت 23 MB کد مطلب 6872292 https://mehrnews.com/x3crgS ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲ کد مطلب 6872292 فیلم جامعه فیلم جامعه ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲ خودرو به عنوان وثیقه پذیرفته میشود رئیسکل دادگستری استان تهران در نشست خبری گفت: اموال منقول مانند خودرو به عنوان تضمین وثیقه، پذیرفته میشود. کپی شد مطالب مرتبط اقدام موثر دادگستری سیستان و بلوچستان در مستندسازی تجارب قضایی افتتاح طرحهای گازرسانی و آبرسانی در روستاهای گرگان حمایت قوه قضاییه از تعیین تکلیف سریع اموال تملیکی برچسبها دادگستری استان تهران وثیقه رئیس کل دادگستری استان تهران
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