اقدام موثر دادگستری سیستان و بلوچستان در مستندسازی تجارب قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل احمدزاده ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه از ثبت یک رکورد ملی در حوزه مستندسازی تجارب قضایی خبر داد و گفت: دادگستری سیستان و بلوچستان تنها مجموعه قضایی کشور است که طی سه سال متوالی موفق به تألیف، چاپ و رونمایی از کتابهای تخصصی در حوزه حقوق عامه شده است.
معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: انتشار مستمر کتابهای تخصصی حقوق عامه از زمان حضور حجتالاسلام والمسلمین موحدیراد، رئیس کل دادگستری استان، آغاز شد و تاکنون به انتشار سه مجموعه علمی و تخصصی انجامیده است؛ اقدامی که در سطح دادگستریهای کشور بیسابقه است.
وی افزود: یکی از کتابهای منتشرشده با عنوان «جایگاه و پایگاه حقوق عامه در بستر نظام قضایی ایران» به دلیل اهمیت علمی، با نظر معاون قضایی دادستان کل کشور برای تمامی دادستانهای مراکز استانهای کشور ارسال شد.
معاون دادستان مرکز استان همچنین از رونمایی جدیدترین اثر با عنوان «تبارشناسی حقوق عامه از احیا تا پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی به زیستبوم سیستان و بلوچستان» خبر داد و گفت: این آثار اکنون به منابع پژوهشی دانشگاهها تبدیل شده و اعضای هیئت علمی در فرصتهای مطالعاتی از آنها استفاده میکنند.
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