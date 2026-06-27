به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همزمان با هفته قوه قضائیه، جمعی از مسئولان قضایی استان گلستان به همراه اصحاب رسانه با حضور در تعدادی از محلات و روستاهای شهرستان گرگان، از طرح‌هایی بازدید کردند که در نتیجه پیگیری مطالبات مردمی و برگزاری میزهای خدمت قضایی اجرا و تکمیل شده است.

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های افتتاح شده در این برنامه، گازرسانی به روستای ابراهیم‌آباد بود که با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اجرا شد. با بهره‌برداری از این طرح، ۵۰ خانوار روستایی به شبکه گاز طبیعی متصل شدند و از این خدمت بهره‌مند شدند.

در همین روستا، پروژه آبرسانی نیز تکمیل شده است و مسئولان اعلام کردند عملیات آسفالت معابر ابراهیم‌آباد نیز طی روزهای آینده آغاز و به پایان خواهد رسید تا بخشی از مشکلات زیرساختی ساکنان این منطقه برطرف شود.

در ادامه این بازدید، مشکل تأمین برق واحدهای مسکونی در منطقه انجیراب نیز رفع شد و ۸۰ خانوار پس از مدت‌ها انتظار به شبکه برق سراسری متصل شدند.

همچنین پروژه هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی در محور انجیراب به لاملنگ با اجرای کانالی به طول ۴۳۰ متر و اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که نقش مهمی در کاهش آب‌گرفتگی و مدیریت روان‌آب‌های این مسیر خواهد داشت.

مسئولان قضایی گلستان با اشاره به روند اجرای این پروژه‌ها تأکید کردند که شناسایی مشکلات در بازدیدهای میدانی، طرح مطالبات مردم در میزهای خدمت و پیگیری مستمر تا مرحله اجرا، زمینه‌ساز تکمیل این طرح‌های عمرانی و خدماتی شده است؛ پروژه‌هایی که با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق کمتر برخوردار و رفع بخشی از مشکلات زیرساختی این مناطق به سرانجام رسیده‌اند.