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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

افتتاح طرح‌های گازرسانی و آبرسانی در روستاهای گرگان

افتتاح طرح‌های گازرسانی و آبرسانی در روستاهای گرگان

گرگان-همزمان با هفته قوه قضائیه، طرح‌های گازرسانی و آبرسانی در روستاهای گرگان با پیگیری دستگاه قضایی به بهره‌برداری رسید و چند پروژه عمرانی دیگر نیز در محلات کم‌برخوردار به سرانجام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همزمان با هفته قوه قضائیه، جمعی از مسئولان قضایی استان گلستان به همراه اصحاب رسانه با حضور در تعدادی از محلات و روستاهای شهرستان گرگان، از طرح‌هایی بازدید کردند که در نتیجه پیگیری مطالبات مردمی و برگزاری میزهای خدمت قضایی اجرا و تکمیل شده است.

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های افتتاح شده در این برنامه، گازرسانی به روستای ابراهیم‌آباد بود که با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اجرا شد. با بهره‌برداری از این طرح، ۵۰ خانوار روستایی به شبکه گاز طبیعی متصل شدند و از این خدمت بهره‌مند شدند.

در همین روستا، پروژه آبرسانی نیز تکمیل شده است و مسئولان اعلام کردند عملیات آسفالت معابر ابراهیم‌آباد نیز طی روزهای آینده آغاز و به پایان خواهد رسید تا بخشی از مشکلات زیرساختی ساکنان این منطقه برطرف شود.

در ادامه این بازدید، مشکل تأمین برق واحدهای مسکونی در منطقه انجیراب نیز رفع شد و ۸۰ خانوار پس از مدت‌ها انتظار به شبکه برق سراسری متصل شدند.

همچنین پروژه هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی در محور انجیراب به لاملنگ با اجرای کانالی به طول ۴۳۰ متر و اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که نقش مهمی در کاهش آب‌گرفتگی و مدیریت روان‌آب‌های این مسیر خواهد داشت.

مسئولان قضایی گلستان با اشاره به روند اجرای این پروژه‌ها تأکید کردند که شناسایی مشکلات در بازدیدهای میدانی، طرح مطالبات مردم در میزهای خدمت و پیگیری مستمر تا مرحله اجرا، زمینه‌ساز تکمیل این طرح‌های عمرانی و خدماتی شده است؛ پروژه‌هایی که با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق کمتر برخوردار و رفع بخشی از مشکلات زیرساختی این مناطق به سرانجام رسیده‌اند.

کد مطلب 6872108

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