آغاز واریز وجه منتخبین رزرو عرضه فیدلیتی الیت تیپ ۲ و ریسپکت ۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن موتور، بر این اساس، منتخبین رزرو از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۷ تیر ماه تا ساعت ۲۳ روز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۵ امکان تکمیل وجه را خواهند داشت. تمامی مراحل ثبت‌نام و پرداخت وجه به صورت آنلاین و از طریق bahman.iranecar.com امکان‌پذیر است. این طرح فروش برای افرادی است که در قرعه‌کشی هفتمین دوره عرضه محصولات در طرح عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده به عنوان «منتخبین رزرو» معرفی شده بودند.

فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت دو به صورت نقدی با قیمت قطعی و تحویل فوری انجام می‌شود. فیدلیتی الیت تیپ دو با قیمت حدود ۴۱ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال و ریسپکت دو با قیمت حدود ۲۹ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال به فروش می‌رسد. هر دو محصول عرضه شده تنها در دو رنگ سفید و مشکی قابل سفارش خواهند بود که تخصیص رنگ محصول در زمان واریز وجه و براساس اولویت پرداخت انجام می‌شود. موعد تحویل تمامی خودروهای ثبت‌نامی در این مرحله، ۳۰ روز پس از واریز وجه تعیین شده است. همچنین سود انصراف سالانه معادل ۱۷.۵ درصد و جریمه تاخیر در تحویل خودرو به صورت ماهانه معادل ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است.