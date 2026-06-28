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کد مطلب 6872915
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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

ادای احترام عراقچی در محل شهادت حاج قاسم و ابومهدی المهندس

ادای احترام عراقچی در محل شهادت حاج قاسم و ابومهدی المهندس

ادای احترام عراقچی در محل شهادت شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد را در این فیلم مشاهده نمایید.

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