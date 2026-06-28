دریافت 8 MB کد مطلب 6872915 https://mehrnews.com/x3crxB ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴ کد مطلب 6872915 فیلم سیاست فیلم سیاست ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴ ادای احترام عراقچی در محل شهادت حاج قاسم و ابومهدی المهندس ادای احترام عراقچی در محل شهادت شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط عراقچی عازم بغداد شد حضور عراقچی در محل یادمان شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس عراقچی به عراق سفر میکند استقبال فواد حسین از عراقچی گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا وزرای امور خارجه ایران و عراق در بغداد دیدار و گفتگو کردند بقائی: توسعه روابط با عراق در صدر اولویتهای تهران است برچسبها عراقچی ابو مهدی المهندس قاسم سلیمانی فرودگاه بغداد
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