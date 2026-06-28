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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

بقائی: توسعه روابط با عراق در صدر اولویت‌های تهران است

بقائی: توسعه روابط با عراق در صدر اولویت‌های تهران است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: توسعه روابط با عراق، که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر پیوند داده است، همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی ساعتی پس از ورود هیئت سیاسی ایران به ریاست وزیر امور خارجه به بغداد با انتشار نوشته ای به زبان عربی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: درود بر عراق بزرگ و برادر.به همراه وزیر امور خارجه وارد بغداد شدیم و پس از ادای احترام به فرماندهان پیروزی، با برادران عراقی خود، از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه عراق، دیدار و گفت‌وگو خواهیم کرد.

وی افزود: توسعه روابط با عراق، که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر پیوند داده است، همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.

کد مطلب 6873022
نفیسه عبدالهی

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