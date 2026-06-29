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کد مطلب 6874188
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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

مبادی ورودی و خروجی تهران در مراسم تشییع رهبر شهید مسدود نمی‌شود

مبادی ورودی و خروجی تهران در مراسم تشییع رهبر شهید مسدود نمی‌شود

معتمدیان استاندار تهران گفت: مسدود شدن راه‌های‌ ورود و خروج تهران در مراسم تشییع کذب است.

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