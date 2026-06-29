دریافت 5 MB کد مطلب 6874188 https://mehrnews.com/x3cs4z ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶ کد مطلب 6874188 فیلم سیاست فیلم سیاست ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶ مبادی ورودی و خروجی تهران در مراسم تشییع رهبر شهید مسدود نمیشود معتمدیان استاندار تهران گفت: مسدود شدن راههای ورود و خروج تهران در مراسم تشییع کذب است. کپی شد مطالب مرتبط انتشار راهنمای سفر ایمن ویژه مراسم تشییع رهبر شهید افزایش دربهای ورودی و خروجی مصلی تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید وظایف کمیته های مختلف آئین تشییع امام شهید در تهران تشریح شد حجتالاسلام خسروپناه: خانواده نمیتوانند از قاتل امام مسلمین گذشت کنند برچسبها مسدود شدن راهها تهران تشییع رهبر شهید انقلاب
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