دریافت 5 MB کد مطلب 6867943 https://mehrnews.com/x3cpt7 ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸ کد مطلب 6867943 فیلم سیاست فیلم سیاست ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸ حجتالاسلام خسروپناه: خانواده نمیتوانند از قاتل امام مسلمین گذشت کنند قتل امام مسلمین، طبق ادلهای که در جای خود بحث و اثبات شده، حکم قصاص دارد. کپی شد مطالب مرتبط آخرین هماهنگیها برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در عراق تماشای چند سوگواری هنرمندانه؛ از مرثیههای محرم تا وداع با رهبر شهید خسروپناه: خانواده نمیتوانند از قاتل امام مسلمین گذشت کنند خسروپناه: تخریب خدمتگزاران نظام بازی در زمین دشمن است آموزههای امام راحل و رهبر شهید چراغ راه ملت سلطهناپذیر ایران است مبادی ورودی و خروجی تهران در مراسم تشییع رهبر شهید مسدود نمیشود خسروپناه: شهید صدوقی در کوران فتنههای ابتدای انقلاب وحدتآفرین بود برچسبها رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب شهادت رهبر معظم انقلاب
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