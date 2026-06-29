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کد مطلب 6867943
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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

حجت‌الاسلام خسروپناه: خانواده نمی‌توانند از قاتل امام مسلمین گذشت کنند

حجت‌الاسلام خسروپناه: خانواده نمی‌توانند از قاتل امام مسلمین گذشت کنند

قتل امام مسلمین، طبق ادله‌ای که در جای خود بحث و اثبات شده، حکم قصاص دارد.

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