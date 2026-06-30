دریافت 5 MB کد مطلب 6874521 https://mehrnews.com/x3cscn ۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۲ کد مطلب 6874521 فیلم جامعه فیلم جامعه ۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۲ کولیوند: در اطراف چند مرکز درمانی ۳۶ بمب سنگرشکن زدند کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: در اطراف چند مرکز درمانی که بوق زدن هم ممنوع است، ۳۶ بمب سنگرشکن زدند. کپی شد مطالب مرتبط آمادگی ۷هزار نیروی داوطلب هلال احمر برای تشییع رهبر شهید دارابی: دو موکب محوری در شیروان میزبان زائران رهبر شهید خواهند بود سلیمی: اردوگاه ۱۰ هزار نفری برای مراسم تشییع رهبر شهید برپا می شود برچسبها هلالاحمر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کولیوند
نظر شما