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کد مطلب 6874521
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۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۲

کولیوند: در اطراف چند مرکز درمانی ۳۶ بمب سنگرشکن زدند

کولیوند: در اطراف چند مرکز درمانی ۳۶ بمب سنگرشکن زدند

کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: در اطراف چند مرکز درمانی که بوق زدن هم ممنوع است، ۳۶ بمب سنگرشکن زدند.

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