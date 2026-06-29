دارابی: دو موکب محوری در شیروان میزبان زائران رهبر شهید خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج شیروان، علی دارابی اظهار کرد: در راستای استقبال و خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید و حضرت امام رضا(ع)، دو موکب محوری در دانشکده کشاورزی شهرستان شیروان و جوار مزار شهید رضایی در مسجد امام سجاد(ع) برپا می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان افزود: در این موکب‌ها روزانه بیش از پنج هزار نفر از زائران پذیرایی خواهند شد و خدماتی از جمله اسکان و توزیع صبحانه، ناهار و شام با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به تمهیدات اسکان زائران تصریح کرد: مساجد، مدارس، سالن‌های ورزشی و سایر مراکز پیش‌بینی‌شده در سطح شهرستان برای اسکان و استراحت زائران سازماندهی شده‌اند تا خدماتی شایسته به میهمانان حضرت امام رضا(ع) ارائه شود.

دارابی ادامه داد: فضاسازی فرهنگی سطح شهرستان با محوریت گرامیداشت و تشییع قائد شهید امت و استقبال از کاروان‌های زائران نیز با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی در حال انجام است.

وی افزود: ستاد هماهنگی مراسم تشییع قائد شهید امت در شهرستان شیروان با تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی و با همکاری نهادها، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مردمی و مجموعه‌های انقلابی تشکیل شده تا تمامی برنامه‌های مربوط به استقبال، اسکان، پشتیبانی، خدمات‌رسانی، فرهنگی، انتظامی و بهداشتی به‌صورت منسجم اجرا شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان همچنین از اجرای طرح خدمات فنی رایگان به زائران خبر داد و گفت: اتاق اصناف و بسیج اصناف با تشکیل گروه‌های جهادی، خدمات تعمیر رایگان خودروهای زائران را در مبادی ورودی و خروجی شهرستان ارائه خواهند کرد تا زائران در صورت بروز مشکل بدون دغدغه به مسیر خود ادامه دهند.

وی از ارائه خدمات درمانی رایگان نیز خبر داد و اظهار کرد: جمعیت هلال احمر شهرستان با همکاری شبکه بهداشت و دانشکده علوم پزشکی، موکب ویزیت رایگان و خدمات پزشکی، پرستاری و دارویی را در موکب‌های محوری برپا می‌کند و علاوه بر آن، موکب‌های مردمی، هیئتی و مسجدی نیز در نقاط مختلف شهرستان برای پذیرایی از زائران فعال خواهند بود.

دارابی در پایان تأکید کرد: همه ظرفیت‌های شهرستان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بسیج، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و مردم برای میزبانی شایسته از زائران رهبر شهید و حرم مطهر امام رضا(ع) به کار گرفته شده است.