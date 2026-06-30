آمادگی ۷هزار نیروی داوطلب هلال احمر برای تشییع رهبر شهید

خبرگزاری مهر - گروه جامعه: در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با برنامهریزی گسترده و بسیج تمامی ظرفیتهای امدادی، درمانی و داوطلبی، آماده ارائه خدمات به شرکتکنندگان در این مراسم شده است.
مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر، از جزئیات اقدامات این جمعیت برای تأمین امنیت امدادی، استقرار پایگاهها، تیمهای عملیاتی، بالگردهای امدادی و خدمات اسکان اضطراری در مسیرهای پیشبینیشده خبر داد.
آغاز برنامهریزیهای گسترده هلال احمر از اواخر فروردین؛ استقرار پایگاههای امدادی، بالگردها و مراکز درمانی در مسیرهای منتهی به مراسم
مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، از برنامهریزی گسترده این جمعیت برای پوشش امدادی مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد و گفت: جلسات کارشناسی نحوه پوشش امدادی این مراسم از اواخر فروردین ماه در جمعیت هلال احمر آغاز شده و تمامی ظرفیتهای امدادی، درمانی و داوطلبی برای خدمترسانی به مردم پیشبینی شده است.
خالدی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر در چند حوزه مسئولیتهایی را برعهده دارد، اظهار کرد: در کنار حوزه امداد و نجات، معاونت بهداشت و درمان، سازمان جوانان، سازمان داوطلبان و نمایندگی مقام معظم رهبری در جمعیت هلال احمر نیز در برنامهریزیها حضور دارند و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، هلال احمر مسئول کمیته امداد و نجات مراسم است.
۳۵۰ مرکز امدادی در سه استان اصلی مستقر میشود
سخنگوی جمعیت هلال احمر افزود: با توجه به تجربه پوشش مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و همچنین خدمات امدادی و سلامت در مراسم اربعین حسینی، برنامه جامع و کاملی برای این مراسم تدوین و به استانها ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: استانها در سه گروه تقسیمبندی شدهاند؛ استانهای محل برگزاری مراسم شامل تهران، قم و خراسان رضوی، استانهای معین شامل خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، البرز، مرکزی، گیلان، مازندران و زنجان و سایر استانها نیز به عنوان استانهای پشتیبان در نظر گرفته شدهاند.
خالدی تصریح کرد: در مرحله نخست، ۳۵۰ مرکز امدادی جمعیت هلال احمر، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت کل کشور، در اختیار سه استان اصلی قرار میگیرد تا پوشش امدادی مراسم را انجام دهند.
آمادهباش ۱۵۵۶ تیم عملیاتی و ۷۰۰۰ نیروی داوطلب
وی با بیان اینکه برنامهریزیها برای مسیر زمینی تهران تا مشهد مقدس نیز انجام شده است، گفت: در صورت هرگونه تغییر در برنامه، تیمهای امدادی همچنان در حالت آمادهباش خواهند بود، چراکه بسیاری از شرکتکنندگان ممکن است به صورت زمینی به سمت محل مراسم حرکت کنند.
سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: برای این مراسم ۱۵۵۶ تیم عملیاتی و ۷۰۰۰ نفر نیروی داوطلب جمعیت هلال احمر در نظر گرفته شدهاند و علاوه بر این، ۷۰۰۰ نفر نیز به عنوان نیروهای احتیاط پیشبینی شدهاند تا در صورت نیاز و بر اساس شرایط میدانی فراخوان شوند.
خالدی همچنین از استقرار پنج فروند بالگرد امدادی خبر داد و گفت: دو فروند بالگرد در استان تهران، یک فروند در استان سمنان برای پوشش مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، یک فروند در نیشابور و یک فروند در مشهد مقدس مستقر خواهند شد.
آمادهسازی اسکان اضطراری در تهران، قم و مشهد
وی با اشاره به مسئولیت هلال احمر در حوزه اسکان اضطراری اظهار کرد: زیرساختهای لازم برای اسکان اضطراری در استان تهران، قم و مشهد مقدس پیشبینی شده و محلهایی که در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گرفته، میان استانهای معین تقسیم شده است.
خالدی افزود: از امروز بعدازظهر روند نصب چادرها و آمادهسازی محلهای اسکان آغاز میشود تا خدمات مناسب در شأن شرکتکنندگان در مراسم ارائه شود.
توصیههای هلال احمر به شرکتکنندگان در مراسم
سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به استقرار پستهای امدادی در محلهای تجمع مردم گفت: تمامی مراکز هلال احمر با آرم مشخص در محلهای حضور مردم مستقر خواهند بود و افراد در صورت نیاز میتوانند به پستهای ثابت و سیار مراجعه کنند.
وی افزود: در صورت بروز حادثه، مردم میتوانند با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند و آدرس دقیق محل، تعداد مصدومان، مشکل اصلی و وضعیت افراد آسیبدیده را اعلام کنند تا نیروهای امدادی سریعتر خدماترسانی کنند.
خالدی درباره گروههای نیازمند مراقبت بیشتر گفت: سالمندان، کودکان، افراد دارای بیماریهای زمینهای و زنان باردار باید با احتیاط بیشتری در این مراسم شرکت کنند.
وی توصیه کرد: سالمندان بهتر است در ساعات خنکتر، بهویژه از ساعت ۸ شب تا ۸ صبح، در مراسم حضور پیدا کنند تا خطر گرمازدگی کاهش یابد. همچنین افرادی که داروی خاص مصرف میکنند باید داروهای خود را به میزان کافی همراه داشته باشند و شرح حال بیماری خود را روی کاغذ همراه داشته باشند تا در شرایط کاهش سطح هوشیاری، امدادگران بتوانند اقدامات مناسب را انجام دهند.
توصیه به خانوادهها برای مراقبت از کودکان و بیماران زمینهای
خالدی با بیان اینکه افراد دارای محدودیت حرکتی بهتر است همراه یکی از نزدیکان خود در مراسم حاضر شوند، گفت: کودکان زیر پنج سال به دلیل دشواری ارتباط و بیان مشکلات، بهتر است کمتر در ازدحام حضور داشته باشند یا در فاصلهای دورتر از تجمعات قرار بگیرند.
وی ادامه داد: بیماران قلبی، دیابتی، مبتلایان به فشار خون و سایر افراد دارای بیماری زمینهای باید از حضور در ازدحام زیاد خودداری کنند و در صورت مشاهده علائم بازگشت بیماری، سریعاً به مراکز درمانی هلال احمر یا وزارت بهداشت مراجعه کنند.
سخنگوی جمعیت هلال احمر همچنین به زنان باردار توصیه کرد: مادرانی که در سه ماهه پایانی بارداری قرار دارند، با ملاحظات بیشتری در مراسم شرکت کنند و در صورت سفر از شهر خود، دسترسی به مراکز درمانی دارای متخصص زنان و زایمان یا ماما را در نظر داشته باشند.
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