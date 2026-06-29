سلیمی: اردوگاه ۱۰ هزار نفری برای مراسم تشییع رهبر شهید برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها از آغاز اعزام گسترده نیروها و تجهیزات این جمعیت به تهران به منظور پشتیبانی از مراسم تشییع شهید خبر داد و اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر گیلان در حال حرکت به سمت تهران هستند و عملیات اسکان اضطراری در بوستان‌های آزادگان و خلیج فارس با ظرفیت پذیرش ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی و اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مأموریت با هماهنگی ستاد مرکزی و به منظور ارائه خدمات مطلوب به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع انجام می‌شود، افزود: در این مأموریت، ۲۰۰ نفر از نیروهای هلال‌احمر استان به همراه ۲۵۰۰ دستگاه چادر و تمامی تجهیزات و ملزومات مورد نیاز برای برپایی اردوگاه به تهران اعزام می‌شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان با اشاره به بخش درمان این مأموریت، گفت: یک تیم ۲۰ نفره درمانی شامل پزشک و تجهیزات دارویی برای ارائه خدمات درمانی به شرکت‌کنندگان در مراسم اعزام شده است تا در صورت نیاز، خدمات درمانی و بهداشتی به زائران ارائه شود.

سلیمی از حضور تیم فرهنگی گیلان متشکل از ۲۰ روحانی و رابط فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: تیم سحر با ۸۰ نفر نیرو و تجهیزات تخصصی و همچنین تیم امداد و نجات با ۱۰۰ نیروی عملیاتی مجهز نیز در این مأموریت حضور دارند تا خدمات جامعی به شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه دهند.

وی با اشاره به لجستیک و پشتیبانی این عملیات گسترده، خاطرنشان کرد: برای انتقال نیروها و تجهیزات، ۷ دستگاه تریلی، ۱۱ دستگاه کامیون و ۴۰ دستگاه انواع خودرو به همراه ۸ دستگاه اتوبوس در حال عزیمت به تهران هستند تا خدمات امدادی، اسکان، درمانی و پشتیبانی به بهترین شکل ممکن ارائه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان در پایان با تأکید بر آمادگی کامل این جمعیت برای پشتیبانی از مراسم تشییع شهید، اظهار داشت: همه نیروها و تجهیزات با حداکثر توان در صحنه حاضر خواهند بود تا ضمن ارائه خدمات مطلوب، در خلق حماسه‌ای باشکوه و ماندگار سهیم باشند.