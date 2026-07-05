دریافت 5 MB کد مطلب 6875599 https://mehrnews.com/x3csFn ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵ کد مطلب 6875599 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵ توضیحات بقایی درباره سفر قالیباف به باکو سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفر قالیباف به باکو، سفری چندجانبه برای شرکت در یک نشست بینالمللی بود. کپی شد مطالب مرتبط بقایی: آمریکا باید رژیم صهیونیستی را به اجرای یادداشت تفاهم وادار کند بقائی: هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با آمریکا نداریم بقائی: نجف نماد پیوندهای عمیق فرهنگی و عاطفی ایران و عراق است برچسبها باکو وزارت امور خارجه قالیباف اسماعیل بقایی
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