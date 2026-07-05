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کد مطلب 6875599
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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

توضیحات بقایی درباره سفر قالیباف به باکو

توضیحات بقایی درباره سفر قالیباف به باکو

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفر قالیباف به باکو، سفری چندجانبه برای شرکت در یک نشست بین‌المللی بود.

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