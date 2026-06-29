بقائی: نجف نماد پیوندهای عمیق فرهنگی و عاطفی ایران و عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی که به همراه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه برای یک دیدار رسمی به عراق سفر کرده است، در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره سفر به نجف اشرف، نوشت:



مهر او از آسمان لافتی الا علی

تیغ او از گوهر لاسیف الا ذوالفقار

جامی



بارگاه بلندِ امام علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) در نجف، پناهگاهی است که زائر در آستانه‌اش هر آنچه دنیا بر دوش او سنگین کرده است بر زمین می‌گذارد و به ضریح مبارک امیرالمؤمنین چنگ می‌زند. آنجاست که زائر نه تنها از رنج‌هایش رهایی می‌یابد، بلکه از سنگینی نفس خویش نیز آزاد می‌شود؛ چنان‌که گویی بخشی از روح او برای همیشه در کنار آن بارگاه مطهر باقی می‌ماند و تنها جسمش از آنجا دور می‌شود.

در دومین روز از سفرمان به عراق، مفتخریم که میهمان شهر نجف اشرف باشیم.

شهری که به نام امیرالمؤمنین، امام علی (علیه‌السلام)، شناخته می‌شود؛ شهری که در طول قرن‌ها نامش با دانش، فقاهت و اندیشه درآمیخته است.

جامعهٔ شهر نجف، برای ما همواره تجسم محبت مشترکی بوده است که ملت‌های ایران و عراق نسبت به امام علی (علیه‌السلام) در دل دارند؛ امامی که نماد جوانمردی، مروت و حکمت است، و نیز نشانه‌ای از عمق درهم‌تنیدگی فرهنگی و عاطفی دو ملت و استحکام پیوندهایی که آنان را به یکدیگر متصل می‌کند.

و این همبستگی و وحدت، استوار و پایدار خواهد ماند؛ زیرا همان‌گونه که عراقی‌ها می‌گویند: «یک دست صدا ندارد».