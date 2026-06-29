بقائی: هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با آمریکا نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی و سخنگوی هیات مذاکره کننده کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگاران، آخرین وضعیت روند گفت‌وگوها درباره اجرای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی را تشریح کرد.

سخنگوی هیات مذاکره کننده با تاکید بر تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم، تصریح کرد: اولویت کنونی جمهوری اسلامی ایران، حصول اطمینان نسبت به اجرای مفاد یادداشت تفاهم است و در این رابطه با جدیت پیگیر مطالباتمان هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اجرای بندهای مختلف یادداشت تفاهم از جمله در رابطه با موضوع فروش نفت و دسترسی آزاد به دارایی‌های مسدود شده ایران گفت: در رابطه با تعهد آمریکا طبق بند ۱۰ (فروش نفت) مجوزهای لازم از سوی آمریکا صادر شده و پیگیر روند اجرای آن هستیم. در رابطه با بند ۱۱ (آزادشدن دارایی‌های مسدودشده ایران) نیز فرآیند اجرایی شدن آن در حال پیگیری است. در این چارچوب، همین هفته هیاتی کارشناسی از جمهوری اسلامی ایران به دوحه اعزام می‌شود.

بقائی در پاسخ به سوالی راجع به شروع مذاکرات برای توافق نهایی در چارچوب گروه‌های کاری تعیین شده، گفت: هنوز وارد مرحله مذاکره برای توافق نهایی نشده‌ایم؛ طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی، منوط به شروع اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ و تداوم اجرای آنها است.

وی در رابطه با خبر منتشره درباره سفر نمایندگان ارشد آمریکا به دوحه همزمان با سفر هیات کارشناسی ایرانی به این کشور، تصریح کرد: طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند ۱۱ انجام می‌شود ندارد.